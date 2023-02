Basket, Nba: Ja Morant non basta, Boston piega Memphis

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Ja Morant da 25 punti e 7 assist non basta a Memphis per evitare la sconfitta nella notte Nba. I Celtics sono condizionati dalle numerose assenze, ma riescono a imporsi ugualmente sui Grizzlies, sfruttando i tiri da tre punti (alla fine saranno 21/51 di squadra dalla lunga distanza): Jayson Tatum chiude con soli 16 punti, per effetto dei numerosi errori commessi. Toronto soffre fino alla fine contro Detroit, ma riesce a imporsi ugualmente, sia pure per un solo punto. Per i canadesi è la quarta vittoria nelle ultime cinque partite: determinante Fred VanVleet, che riesce a garantire ai suoi 35 punti.

Risultati: Toronto-Detroit 119-118 Boston-Memphis 119-109 (ANSA).