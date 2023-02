Basket: qualificazioni Euro 2023 donne; Svizzera-Italia 63-79

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Vincendo a Friburgo contro la Svizzera per 63-79, la nazionale azzurra femminile di basket ha concluso imbattuta il ciclo di qualificazione degli Europei 2023. L'8 marzo prossimo, a Lubiana, ci sarà il sorteggio dei gironi del torneo che si svolgerà tra Israele e Slovenia. Le prime sei squadre classificate all'Europeo accederanno poi al torneo Preolimpico, in programma a febbraio 2024 in previsione dei Giochi di Parigi.

"Complimenti alla Svizzera, che certamente oggi ha giocato la sua migliore partita delle qualificazioni - ha commentato il ct, Lino Lardo -. Nel primo tempo la loro energia ci ha messo in difficoltà, nell'ultimo quarto abbiamo difeso con più aggressività e mosso meglio la palla. I due principi fondamentali per la pallacanestro che vogliamo giocare.

Certamente all'Europeo non ci potremo permettere questi cali di tensione". La partita è rimasta in equilibrio per 35 minuti. Il primo quarto si è chiuso sul +2 per le padrone di casa (21-19), con un'applicazione difensiva delle azzurre rivedibile. Nel secondo quarto la Svizzera ha toccato il massimo vantaggio sul 28-23 ma l'Italia ha recuperato e all'intervallo lungo il punteggio era 33-36. Il copione non è cambiato nel terzo quarto, chiuso sul 51-56, ma nell'ultimo le azzurre si sono sciolte e hanno raggiunto la doppia cifra di vantaggio a 4' dall'ultima sirena, prima di prendere il largo nel finale. La miglior marcatrice è stata Olbis Andrè con 16 punti, in doppia cifra anche Martina Bestagno (14), Costanza Verona (10) e Cecilia Zandalasini (10). (ANSA).