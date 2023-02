Basket: mercato Nba; Durant va a Phoenix, Westbrook ai Jazz

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Mancano poche ore alla chiusura del mercato NBA prevista per le 21 ora italiana: non solo Kyrie Irving ai Dallas Mavericks, ma dopo il maxi-scambio a tre tra Lakers, Jazz e Timberwolves che porta Russell Westbrook nello Utah, la notizia della notte è il passaggio di Kevin Durant ai Phoenix Suns.

La mossa di mercato tanto attesa da parte dei Los Angeles Lakers è finalmente arrivata. Come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, i gialloviola hanno concluso uno scambio a tre che ha portato a Los Angeles il tiratore Malik Beasley e il rimbalzista Jarred Vanderbilt dagli Utah Jazz, ma soprattutto ha riportato a L.A. il playmaker D'Angelo Russell. Seconda scelta assoluta al Draft 2015, Russell aveva disputato le sue prime due stagioni nella lega proprio in gialloviola quando aveva 19 anni, venendo poi ceduto a Brooklyn e passando successivamente da Golden State e Minnesota. A fare il percorso inverso in direzione Utah sono Russell Westbrook (che con ogni probabilità verrà tagliato dai Jazz), Juan Toscano-Anderson e Damian Jones, anche se da parte dei Jazz l'obiettivo era soprattutto la scelta al Draft 2027 dei Lakers, che i gialloviola sono riusciti a proteggere 1-4 (cioè rimarrà a L.A. se sarà in una delle prime quattro posizioni, altrimenti andrà ai Jazz; nel caso in cui la pick sia tra le prime quattro, la scelta si converte immediatamente in una seconda sempre al Draft 2027). A completare lo scambio a tre sono Mike Conley e Nickeil Alexander-Walker che passano dai Jazz ai Timberwolves, i quali ricevono anche tre seconde scelte al Draft (la più favorevole tra quella di Memphis e Washington nel 2024, quelle di Utah nel 2025 e 2026). (ANSA).