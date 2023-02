Basket: Nba; Golden State senza Curry batte Oklahoma

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Klay Thompson segna 42 punti con 12 triple e guida Golden State al comodo successo contro i Thunder, successo Bucks a Portland, Jayson Tatum (34 punti) trascina Boston a Detroit, un super Cam Thomas da 47 punti non basta a Brooklyn contro i Clippers di George&Leonard. Cleveland batte a domicilio Washington, tutto facile per Chicago contro San Antonio, Keegan Murray chiude con 30 punti e otto triple nella vittoria Kings a Houston, Dallas - senza Doncic e in attesa di Irving - passa a Salt Lake City contro i Jazz.

Gli Warriors lanciano un messaggio forte e chiaro nel primo match senza Steph Curry a disposizione (vinto 141-114), fermato da un infortunio che lo terrà fuori per "qualche settimana" - senza specificare la durata esatta dello stop: "Possiamo vincere anche senza il n°30", come dimostrato in un secondo tempo straripante contro i Thunder - 81 punti a referto in due quarti - spazzando via Okc che non va oltre i 20 punti di Shai Gilgeous-Alexander che tira 6/16 dal campo con 4 assist e poco altro. (ANSA).