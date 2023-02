Basket, Nba: LeBron quasi da leggenda, ma i Lakers vanno ko

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - New Orleans resuscita contro i Lakers, dopo ben 10 sconfitte consecutive, nonostante un grande LeBron James, che si è avvicinato in modo definitivo al mitico Kareem Adbul-Jabbar in fatto di punti all-time realizzati (gliene mancano solo 36 per ritagliarsi definitivamente un posto nella storia della Nba). Per il resto la notte del grande basket statunitense offre la straordinaria rimonta delle riserve di Brooklyn che, da -23, riescono a risalire la china e a sconfiggere di 2 Washington: determinanti i 44 punti di Cam Thomas. Successo di Golden State contro Dallas, con Steph Curry costretto a lasciare il campo per infortunio. I Clippers vincono a New York e Antetokounmpo trascina Milwaukee nel successo casalingo su Miami.

Risultati: Denver-Atlanta 128-108 Chicago-Portland 129-121 Milwaukee-Miami 123-115 Oklahoma City-Houston 153-121 Detroit-Phoenix 100-116 New York-LA Clippers 128-134 (o.t.) Brooklyn-Washington 125-123 Golden State-Dallas 119-113 New Orleans-LA Lakers 131-126 (ANSA).