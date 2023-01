LeBron James e Antetokounmpo capitani All Star Games

LeBron James e Giannis Antetokounmpo sono stati nominati capitani per il prossimo All-Star Game dell'Nba, il 19 febbraio, al termine di una votazione che ha visto la star di Filadelfia Joel Embiid non riuscire ad assicurarsi un posto da titolare. James quindi raggiungerà Kareem Abdul-Jabbar - l'uomo che è in procinto di superare a febbraio come capocannoniere nella storia della NBA - per il maggior numero di presenze nell'All-Star Game, 19. Il quattro volte campione NBA, che sta tenendo una media di 29,9 punti, 8,5 rimbalzi e 7 assist in questa stagione, è stato capitano in ciascuno dei sei anni in cui erano questi a scegliere la propria squadra tra tutti i giocatori disponibili.

Antetokounmpo, due volte miglior giocatore della NBA, sarà capitano per la terza volta in carriera, dopo il 2019 e il 2020.Il voto dei fan ha inciso per il 50%, mentre quelli dei giocatori NBA e di un panel dei media per il 25% ciascuno. Insieme a James, i giocatori selezionati nella Western Conference sono Zion Williamson dei New Orleans Pelicans, il serbo Nikola Jokic dei Denver Nuggets, Stephen Curry dei Golden State Warriors e lo sloveno Luka Doncic dei Dallas Mavericks. Quest'ultimo, però, si è slogato la caviglia ieri sera durante la partita contro i Phoenix Suns. I detentori dell'Est sono Kevin Durant e Kyrie Irving, che giocano entrambi per i Brooklyn Nets, Jayson Tatum (Boston Celtics) e Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers).