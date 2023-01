Basket, Nba: Jokic sempre protagonista, Denver piega Portland

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Nikola Jokic è ancora protagonista nelle file di Denver, che piega con il punteggio di 122-113 Portland: il serbo mette a segno una tripla doppia che vale la vittoria. Per i Nuggets si tratta della 14/a vittoria consecutiva sul parquet di casa e, conti alla mano, risultano vani i 44 punti di Damian Lillard. Holiday, con 37 punti, trascina Milwaukee al successo casalingo contro Toronto, mentre Brooklyn - penalizzato dall'assenza di Kevin Durant - esce sconfitto dalla trasferta sul campo di San Antonio. Joel Embiid garantisce 41 punti a Filadelfia sul campo di Los Angeles contro i Clippers. Paul George, al rientro, non influisce nel verdetto del match per i californiani.

Risultati: LA Clippers-Filadelfia 110-120 Denver-Portland 122-113 San Antonio-Brooklyn 106-98 Milwaukee-Toronto 130-122 (ANSA).