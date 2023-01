Basket: Eurolega, EA7 Milano-Zalgiris Kaunas 61-66

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - Il cuore non basta all'Olimpia Milano. Contro lo Zalgiris (61-66) arriva la terza sconfitta consecutiva in Eurolega, nonostante un tentativo furioso di rimonta nell'ultimo quarto: per i primi tre, i lituani banchettano su una squadra piatta e timorosa, prima di scomporsi di fronte alla rabbiosa reazione di orgoglio dell'EA7, che in 9' passa dal -19 (40-59) al -2 (61-63) con la tripla di Baron a 48'' dalla sirena che riaccende flebili speranze, subito spente dal canestro di Ulanovas. Ma è una Milano povera, appannata, punita ancora una volta da percentuali insufficienti (8/26 da tre, 4/17 nei primi 30'): Baron è il solo giocatore in doppia cifra (11) e la raggiunge proprio nell'ultimo minuto di gioco, nessuno ha un plus-minus positivo. Tutti segnali di una squadra in enorme difficoltà. Ora sono dodici i ko nelle ultime 15 di Eurolega e i playoff sono sempre più lontani.

Milano intanto dovrà fare a meno di Pangos - fermo ai box da novembre per un problema al ginocchio - almeno fino a fine febbraio - il recupero procede a rilento come evidenziato dagli ultimi esami - e quindi sonda il mercato alla ricerca di un playmaker per cercare di invertire il desolante trend.