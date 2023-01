Nba: 19 punti di Banchero e Orlando batte Portland

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - Continua l'ambientamento di Paolo Banchero nell'Nba, come testimonia l'ottima prestazione dell'ala statunitense con passaporto italiano, autrice di 19 punti nella partita che Orlando ha vinto (109-106) contro Portland. Nei 37'36" trscorsi in campo Banchero ha raccolto anche 10 rimbalzi.

Miglior realizzatore di Orlando è stato Frantz Wagner con 29 punti, seguito da Wendell Carter Jr. con 20 (+10 rimbalzi).

Portland ha incassato la quarta sconfitta consecutiva, nonostante i 30 punti di Damian Lillard.

Il ritorno di Steph Curry non ha riportato Golden State alla vittoria. La stella dei Warriors è rientrata in campo dopo un'assenza lunga 11 partite, ma i campioni in carica sono stati battuti (125-113) dai Phoenix Suns, trascinati dai 26 punti di Mikal Bridges e da un ritrovato Dario Saric da 19, 9 rimbalzi e 7 assist. Curry ha chiuso con 24 punti, Klay Thompson ne ha aggiunti 29 ma il ko è arrivato lo stesso.

Un Luka Doncic da 43 punti e 11 rimbalzi non è bastato ai Dallas Mavericks, sconfitti 113-101 dai Los Angeles Clippers, trascinati dai 33 punti di Kawhi Leonard. Successo dei Toronto Raptors, che hanno superato 132-120 gli Charlotte Hornets con 28 punti di Pascal Siakam e 24 di Gary Trent Jr. (ANSA).