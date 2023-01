Nba: Jokic spinge Denver alla vittoria sui Lakers

Spinta dalla tripla doppia di Nikola Jokic e dai 34 punti di Jamal Murray, Denver ha battuto (122-109) i Lakers privi ;;di LeBron James (caviglia dolorante), conservando il primo posto a Ovest. Boston, soldamente in testa ad Est ha sconfitto Chicago (107-99). Jokic ha mostrato ancora una volta il suo dominio in tutti i settori (14 punti al 5/5 ai tiri, 16 assist, 11 rimbalzi), realizzando la sua 11/a tripla doppia stagionale. Questa decima vittoria in dodici partite consente alla squadra del Colorado di rimanere in testa alla Conference, davanti a Memphis, che ha infilato la settima vittoria consecutiva contro San Antonio (121-113). Senza Ja Morant, i Grizzlies hanno potuto contare su Tyus Jones (24 punti). Ben assestata in terza posizione, New Orleans, pur priva di Zion Williamson, ha vinto a Washington (132-112), grazie a CJ McCollum (34 pt) e Jonas Valanciunas (27 pt, 12 rimbalzi).

I Celtics, al terzo successo consecutivo, precedono Brooklyn, che dovrà fare a meno di Kevin Durant (distorsione al ginocchio destro) per almeno due settimane, e davanti a Milwaukee (3°), che ha vinto a New York (111-107). Maltrattati dai Knicks, con Jalen Brunson autore di 44 punti (nuovo primato personale), i Bucks sono rimasti indietro fino alla fine del terzo quarto (70-53), prima di trovare il bersaglio dietro l'arco, con ben dodici centri. Poco in vista fino ad allora, Jrue Holiday e Brook Lopez sono risorti nel finale, segnando 10 dei loro 15 e 17 punti. Così, sono subentrati a Giannis Antetokounmpo (22 punti, 10 rimbalzi).