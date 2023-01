Basket, Nba: Brooklyn non si ferma, i Clippers ancora ko

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Brooklyn non si ferma e colleziona la 18/a vittoria nelle ultime 20 partite, e lo fa grazie a un colpo dei suoi di Royce O'Neale, che condanna Miami in trasferta a soli 3"2 dalla fine del match. Non incide, conti alla mano, l'infortunio subito da Kevin Durant. Cleveland vince sul campo di Phoenix, mentre Atlanta sconfigge i Clippers in California: per la squadra di Los Angeles è la sesta battuta d'arresto consecutiva. Senza Doncic in campo, Dallas dimostra di avere poca dimestichezza con la vittoria: per i texani arriva la sconfitta sul campo degli Oklahoma City. Harden regala il successo a Filadelfia e Memphis - senza Morant - riesce a battere in casa Utah.

Risultati: Miami-Brooklyn 101-102 LA Clippers-Atlanta 108-112 Phoenix-Cleveland 98-112 Houston-Minnesota 96-104 Oklahoma City-Dallas 120-109 Memphis-Utah 123-118 Indiana-Charlotte 116-111 Toronto-Portland 117-105 Detroit-Filadelfia 111-123 (ANSA).