Nba: Banchero ancora super, 25 punti ai Golden State

Paolo Banchero è ancora protagonista nella notte Nba. Sono 25 i punti dell'italiano, che era alla prima partita sul parquet del Chase Center di San Francisco: a segno per lui 9 dei 20 tiri tentati (4/9 da tre) e tre dei quattro liberi procurati. Grazie anche alle sue prodezze, pertanto, dopo ben 10 anni, Orlando supera in trasferta Golden State. LeBron James segna 37 punti e trascina i Los Angeles Lakers al quinto successo consecutivo sul campo dei Sacramento Kings. Luka Doncic confeziona la nona tripla doppia stagionale e Dallas sconfigge New Orleans, che paga le numerose defezioni, mentre Boston fa tesoro dei 34 di Jayson Tatum e va a imporsi a San Antonio. Non gioca Simone Fontecchio e allora ci pensa la coppia LaVine-DeRozan (71 punti) a fare la differenza contro Utah.

Risultati: Sacramento-LA Lakers 134-136 Chicago-Utah 126-118 Dallas-New Orleans 127-117 Golden State-Orlando 101-115 San Antonio-Boston 116-121.