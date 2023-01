Basket: Nba; per i Lakers quarta vittoria in fila

(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Trascinati da LeBron James, i Lakers battono gli Hawks e per la prima volta in stagione mettono in fila 4 vittorie nella stagione Nba. Sono invece 5 i ko consecutivi dei Clippers e 6 nelle ultime 7 quelli dei Suns, battuti in casa da Miami nella notte del basket americano.

Antetokounmpo viene tenuto sotto i 10 punti in una serata da record per Charlotte, mentre Jokic firma l'ennesima tripla doppia e Denver batte anche Cleveland. Cadono in casa Sixers, Raptors e Pelicans, battuti dai Nets che tornano al successo.

E così per la prima volta in stagione i Lakers vincono (questa notte 130-114) quattro partite in fila, segnando 70 punti nel primo tempo contro i 49 degli Hawks e gestendo il vantaggio per tutta la ripresa. LeBron James torna in campo e guida i suoi con 25 punti e 10 assist, ispirando i 21 di Dennis Schröder e i 19+13 di Thomas Bryant, mentre dalla panchina Russell Westbrook sfiora la tripla doppia (18, 11 e 9) e il redivivo Kendrick Nunn ne mette 23 con 9/16 al tiro. (ANSA).