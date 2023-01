Nba: record Antetokounmpo, con 55 punti stende Washington

(ANSA) - LOS ANGELES, 04 GEN - Giannis Antetokounmpo, autore di 55 punti (miglior totale in carriera) ha portato Milwaukee alla vittoria contro Washington (123-113), mentre Boston, leader della Eastern Conference, ha ricevuto una dura lezione da Oklahoma City (150-117). Autore di un 20/33 al tiro (più 10 rimbalzi e 7 assist), Antetokounmpo ha segnato 19 punti nel 4° quarto, necessari per contenere i tentativi di rimonta di Washington. In assenza del suo luogotenente Khris Middleton, che si è infortunato al ginocchio, il doppio MVP (2019, 2020) ha trovato in Brook Lopez (21 punti, 12 rimbalzi, 6 muri) un prezioso supporto. Bobby Portis ha aggiunto 17 punti dalla panchina.

Con questo successo Milwaukee resta terza a Est, ma si avvicina a Brooklyn che a sua volta, senza giocare, accorcia sui Celtics, battuti senza appello dai Thunder, modesti 12/mi a Ovest e privi del loro elemento migliore, Shai Gilgeous-Alexander, infortunato. In sua assenza, è stato Josh Giddey (25 punti) a guidare OKC a stabilire un nuovo record di punti segnati in una partita dalla squadra da quando si è trasferito da Seattle nella stagione 2008-2009. Anche Luguentz Dort (23 punti), Jalen Williams, Tre Mann e Isaiah Joe (21 punti ciascuno) hanno contribuito e i Thunder hanno raggiunto il 59,2% di successo al tiro. I Celtics sono stati traditi dalla difesa, offensivamente Jaylen Brown (29 punti) e Jayson Tatum (27 punti) hanno fatto il loro dovere.

Nell'ultimo incontro della serata Sacramento ha battuto di slancio Utah (117-115). Finale con suspense: dopo il canestro di De'Aaron Fox (37 punti) a 0.4 secondi dalla fine, Lauri Markkanen (28 punti) è riuscito a segnare da tre sul suono della sirena, ma l'instant replay ha mostrato che la palla aveva lasciato la mano dopo. (ANSA).