Basket: Nba; super Mitchell, record 71 punti contro i Bulls

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - Una prestazione da record e che resterà nella storia NBA quella firmata da Donovan Mitchell, autore di 71 punti nel match vinto dai Cavaliers all'overtime contro i Bulls tirando 22/34 dal campo, 7/15 dall'arco, 20/25 ai liberi, aggiungendo anche otto rimbalzi e ben 11 assist in 50 minuti di gioco (il primo all-time con 70+ punti e 10+ assist).

La partita del n°45 di Cleveland è l'ottava all-time per numero di punti - al pari di quella di David Robinson con gli Spurs nel 1994 e Elgin Baylor con i Lakers nel 1960 - oltre a essere il record di franchigia per la squadra dell'Ohio: canestri fondamentali per recuperare le 21 lunghezze di svantaggio e battere Chicago in rimonta per 145-134 dopo un tempo supplementare, dopo aver trovato in maniera acrobatica il bersaglio del pareggio a quota 130 raccogliendo il rimbalzo su un tiro libero sbagliato intenzionalmente. Quella di Mitchell è la prestazione individuale con il maggior numero di punti segnati dagli 81 punti di Kobe Bryant messi a referto il 22 gennaio 2006 contro i Toronto Raptors. (ANSA).