Basket: Nba; LeBron James festeggia compleanno con 47 punti

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Grandiosa prestazione della superstar dei Los Angeles Lakers LeBron James, che nel giorno del suo 38esimo compleanno trascina i suoi alla vittoria contro gli Atlanta Hawks con una gara da 47 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, sfiorando una tripla doppia leggendaria.

Prima della gara di Atlanta LeBron viaggiava a 27.8 punti di media, nono in Nba. Contro gli Hawks è esploso in un giorno speciale per lui diventando solo il 4° giocatore di quell'età a segnare almeno 45 punti. Come Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar e Jamal Crawford. (ANSA).