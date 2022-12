Basket:Nba; Brooklyn batte Cleveland e fa 9 vittorie di fila

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Non si ferma la corsa dei Brooklyn Nets che raccolgono 32 punti a testa da Durant e Irving nel nono successo in fila, beffando i Cleveland guidati dai 46 punti di Darius Garland (117-125 il risultato finale). I Clippers recuperano 14 lunghezze di svantaggio nei 210 secondi finali con le riserve e battono i Pistons all'over time, successi casalinghi per New Orleans e Portland, 5 minuti in campo e 0 punti a referto per Simone Fontecchio nel ko Jazz incassato a San Antonio (126-122 il finale).

Nonostante un quarto quarto da 40 punti e 7 punti segnati in 33 secondi nel finale, a Utah non riesce la rimonta su San Antonio, avanti di 11 a due minuti e mezzo dalla fine. Sono i due talenti giovani più premiati di casa Spurs a fare la differenza: ai 24 punti di Devin Vassell risponde Keldon Johnson con 21 e 9/14 al tiro. Bene anche dalla panchina il rookie Malaki Branham autore di 20 punti. La gara è iniziata con 40 minuti di ritardo per una presunta minaccia alla sicurezza del pubblico dell'AT&T Center.

