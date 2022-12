Basket: Nba; New Orleans torna a vincere, bene anche Utah

(ANSA) - MIAMI, 23 DIC - I New Orleans Pelicans sono tornati a vincere, per 126-117, ieri notte contro i sempre più deludenti (sono 14/i, quindi penultimi, nella Western Conference) San Antonio Spurs. Bene soprattutto CJ McCollum, autore di 40 punti, ma nella franchigia della Louisiana, terza nella Western Conference, ha brillato anche il centro lituano Jonas, in doppia doppia con 16 punti e 10 rimbalzi. Ora, a Ovest, i Pelicans sono terzi (dietro a Denver e Memphis) con un record di 19 vittorie e 12 sconfitte. Jeremy Sochan ha segnato 23 punti per gli Spurs che rimangono impantanati al penultimo posto nella Western Conference.

Nell'altra partita giocata ieri notte, gli Utah Jazz hanno battuto i Washington Wizards per 120-112, con 25 punti di Malik Beasley e 23 di Jordan Clarkson. Così ora il team della capitale, 12/o a Est, ha incassato l'11/a sconfitta nelle ultime 12 partite giocate. (ANSA).