Basket: Petrucci, non capisco scelte su contributi a federazioni

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Continuo a non capire, in primo luogo, per quale motivo Sport e Salute non si premuri di consultare le Federazioni nella costruzione dell'algoritmo che determina le assegnazioni delle risorse. In questo senso avevo anche ricevuto rassicurazioni, poi puntualmente disattese". Lo afferma il presidente della Federazione italiana pallacanestro (Fip), Gianni Petrucci, raggiunto dall'ANSA, in merito ai contributi erogati da Sport e Salute alle Federazioni sportive per l'anno 2023.

"Ho letto che le quote di riparto sono basate al 60% per i risultati sportivi, al 30% per l'attività sportiva e al 10% per l'efficientamento dei costi. Non comprendo quindi - precisa Petrucci, facendo seguito all'intervista rilasciata a 'Repubblica' sul medesimo tema - perché Sport e Salute tratti le Federazioni alla stregua di uffici periferici coinvolgendole in maniera continuativa su tutte le attività promozionali e che puntano alla base dell'associazionismo. In ultimo non comprendo - conclude il presidente della Fip - come i parametri adottati possano considerare uguali tra loro discipline sportive che, oltre ad avere costi di gestione delle Nazionali completamente differenti, presentano diffusione e visibilità così diverse".

(ANSA).