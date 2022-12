Basket, Nba: Banchero-show e Orlando ritrova il successo

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Un'altra prestazione da incorniciare per Paolo Banchero, che firma una doppia doppia decisiva in Texas, sul campo degli Houston Rockets, permettendo a Orlando di tornare al successo (sette vittorie nelle vittorie nelle ultime otto partite). Il giovane cestista di passaporto italiano illumina la notte Nba con 23 punti e 13 rimbalzi, pesando non poco sul colpaccio del team californiano. Il numero 5 dei Magic ottiene così la 20/a prestazione della stagione con almeno 20 punti all'attivo nelle 26 partite in Nba disputate finora: gli ultimi due 'rookie' a viaggiare con questi numeri sono stati Zion Williamson e, soprattutto, Michael Jordan. Non male.

Risultati: LA Clippers-Charlotte 126-105 Atlanta-Chicago 108-110 Boston-Indiana 112-117 Brooklyn-Golden State 143-113 New York-Toronto 106-113 Sacramento-LA Lakers 134-120 Houston-Orlando 110-116 Minnesota-Dallas 99-104 Oklahoma City-Portland 101-98 Cleveland-Milwaukee 114-106 Filadelfia-Detroit 113-93 (ANSA).