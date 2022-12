Basket: Nba; i Los Angeles Lakers perdono a Phoenix

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Giannis Antetokounmpo segna 42 punti nel super scontro al vertice vinto dai Bucks a New Orleans, Phoenix passeggia contro i Lakers, Philadelphia condanna Toronto al sesto ko in fila nonostante i 38 punti di Pascal Siakam. Luka Doncic gioca la sua peggior partita stagionale nella sconfitta contro Minnesota, Donovan Mitchell ne mette 23 in 23 minuti nella prima da ex vinta comodamente contro Utah (3 punti di Fontecchio), Orlando perde in volata ad Atlanta con Banchero decisivo in negativo nel finale.

Si ferma così a 6 la striscia di vittorie Magic, battuti dagli Hawks (126-125) in volata al termine di un match in cui Orlando aveva rimontato 13 lunghezze di svantaggio negli ultimi minuti di quarto periodo, portandosi sul +1 e poi beffati dai 2 liberi di Dejounte Murray. Non bastano i 18 punti di un Paolo Banchero da 7/15 dal campo, 4 rimbalzi e 7 assist, che commette il fallo decisivo sull'ultimo possesso e poi sbaglia la tripla del sorpasso.

Tante le assenze tra le due squadre ma quelle nei Lakers (fuori LeBron James e Russell Westbrook, oltre a Anthony Davis) contano di più, condannando i gialloviola al ko 130-104. Chris Paul invece fa di tutto per far dimenticare l'assenza di Devin Booker segnando il suo massimo stagionale a quota 28 (con 8 assist e neppure una palla persa) ma i Suns hanno anche Deandre Ayton in doppia doppia con 21 punti e 11 rimbalzi e 20 punti da Mikal Bridges. (ANSA).