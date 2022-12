Basket, Nba: LeBron è un trascinatore, Banchero davvero super

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - LeBron James si erge a protagonista della notte Nba, con 33 punti, facendo dimenticare l'assenza di Anthony Davis: è lui che trascina i Lakers al successo casalingo contro Washington. Kevin Durant e Kyrie Irving rimontano Detroit, rifilandogli 81 punti in due e lanciando in orbita Brooklyn in una trasferta complicata. C'è spazio anche per un altro protagonista, Nikola Jokic, che firma una tripla doppia da 40 punti, 27 rimbalzi e 10 assist: grazie a lui i Denver Nuggets sconfiggono Charlotte. Vince anche Orlando, che è alla sesta affermazione consecutiva, grazie a una delle migliori partite di Paolo Banchero da quando (due mesi circa) gioca nel campionato Nba: per il giovane talento 31 punti e una tripla decisiva nelle fasi finali del match, ai quali vanno aggiunti 6 rimbalzi, 3 assist e 2 recuperi. Cosa chiedergli di più? Risultati: LA Lakers-Washington 119-117 Detroit-Brooklyn 121-124 Toronto-Golden State 110-126 Denver-Charlotte 119-115 Minnesota-Chicago 150-126 Indiana-New York 106-109 Boston-Orlando 92-95 (ANSA).