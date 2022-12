Basket: Nazionale ha nuovo sponsor tecnico, è la Macron

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - A partire dal gennaio 2023 e per le prossime 4 stagioni il logo della Macron spiccherà sulle maglie delle nazionali italiane di basket. Pallacanestro. Ne danno notizia la Fip e l'azienda bolognese, che metterà a disposizione degli azzurri dei capi "di alta qualità e tecnicità". La partnership prevede la fornitura di capi tecnici per tutte le nazionali: Senior, Junior, 3x3, maschili e femminili. Inoltre, a partire dalla stagione 2023-2024, per 4 campionati, anche tutti gli arbitri impegnati nelle competizioni nazionali avranno a disposizione l'abbigliamento tecnico Macron. Parallelamente verrà sviluppata una linea di merchandising dedicata a tifosi e appassionati di basket, che online sarà disponibile sui siti della Fip e della stessa Macron.

"Nei prossimi quattro anni - commenta il presidente della federbasket, Gianni Petrucci - ci attendono sfide di alto livello. Le nostre nazionali disputeranno competizioni importanti come Mondiali ed Europei con l'obiettivo principale di migliorare sempre più e di qualificarsi per i Giochi di Parigi. Fuori dal campo la Fip ha l'obbligo di proseguire il proprio lavoro per lo sviluppo e la diffusione della pallacanestro in Italia, ed è per me motivo di soddisfazione che un'azienda come Macron voglia essere al nostro fianco. Ci accomunano la valorizzazione dell'italianità accompagnata da un ampio respiro internazionale". (ANSA).