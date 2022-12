Basket: Nba, Booker con 58 punti resuscita Phoenix

(ANSA) - LOS ANGELES, 18 DIC - Sotto di 17 punti all'intervallo, i Phoenix Suns ed uno spettacolare Devin Booker (58 punti) sono riusciti a battere i New Orleans Pelicans (118-111), in una serata NBA segnata anche dalla sconfitta a sorpresa dei Grizzlies contro i Thunder (115-109). In Arizona, lo svantaggio dei Suns ha raggiunto anche i 24 punti all'inizio del terzo quarto, ma Booker ha messo il turbo, segnando ben 36 punti durante il secondo periodo. Prestazione stratosferica ma non inedita, visto che aveva già segnato più di 50 punti (51) contro Chicago a fine novembre.

Ja Morant, autore di una tripla doppia due giorni prima nello scontro con i Bucks, questa volta è mancato (6 punti, 5 rimbalzi, 2 assist). Inoltre la stella del Grizzlies è stato escluso poco prima dell'intervallo dopo aver ricevuto due falli tecnici per commenti poco gentili rivolti agli arbitri. Memphis era già rimasta indietro (61-40) e non è riuscita ad alzare l'asticella nonostante i sei canestri da tre punti di Dillon Brooks (32 punti in totale). Sul fronte opposto Lu Dort e Isaiah Joe hanno segnato rispettivamente 24 e 23 punti, permettendo ai Thunder di fermare una serie di cinque sconfitte.

A Cleveland, nel duello "Cavs-Mavs", l'ultima parola è andata al primo, grazie a una vittoriosa schiacciata di Jarrett Allen (100-99). In precedenza, Donovan Mitchell (25 punti) aveva tenuto a galla i Cavaliers, occupando un solido terzo posto nell'Est, alla ricerca di un passo falso da parte di Milwaukee.

Invece i Bucks hanno sconfitto gli Utah Jazz (123-97), nonostante l'assenza della loro grande stella, Giannis Antetokounmpo, infortunato a un ginocchio.

Sulla West Cost, Kawhi Leonard ci ha messo del tempo a trovare il ritmo, con uno 0/4 al tiro nel primo quarto, ma alla fine ha permesso, con 31 punti - suo record stagionale - ai Clippers di dominare i Washington Wizards (102-93). Il Messico è tornato nell'NBA durante una partita tra Miami Heat e San Antonio Spurs, davanti a più di 20.000 spettatori. Sono stati gli Spurs a partire nel migliore dei modi, ma i Floridians hanno serrato il gioco in difesa vincendo 110-101. (ANSA).