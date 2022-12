Basket: Nba; Banchero trascina Orlando contro Boston

(ANSA) - LOS ANGELES, 17 DIC - La star dei Brooklyn Nets Kyrie Irving ha segnato la tripla vincente per i Nets nel match giocato in nottata contro Toronto, mentre i campioni in carica di Golden State e i vicecampioni di Boston sono caduti rispettivamente contro Philadelphia e Orlando.

Quanti ai Nets, hanno ottenuto la quinta vittoria di fila (119-116), ben guidati da un Kyrie Irving autore di 32 punti.

L'altra stella di Brooklyn, Kevin Durant, ne ha aggiunti 28 per aiutare la sua squadra a continuare la serie di nove vittorie in dieci partite. Dall'altra parte, ai Raptors non sono bastati i 39 punti di Fred VanVleet. Ora Brooklyn è risalita al quarto posto nella Eastern Conference, dietro ai Cleveland Cavaliers, che hanno mantenuto il loro posto sul podio grazie ai 41 punti di Donovan Mitchell, che li ha proiettati alla vittoria sul parquet degli Indiana Pacers (118-112). A Philadelphia, dove i Sixers hanno vinto 118-106 contro Golden State, è stato Joel Embiid a dettar legge, andando in doppia doppia con 34 punti e 13 rimbalzi. Ma anche James Harden ha detto la sua, con 27 punti e 9 assist. I Warriors, privi di Andrew Wiggins e Draymond Green, hanno cominciato male la stagione, visto che a Ovest sono 11/i con 14 vittorie su 16 sconfitte, di cui 13 in trasferta.

Grande sorpresa a Boston, dove i Celtics sono primi ad Est con 22 vittorie e 8 sconfitte (73,3): infatti i biancoverdi hanno perso in casa, 109-117, contro gli Orlando Magic di Paolo Banchero, autore di 20 punti. Molto bene anche Moritz Wagner, che ne ha messi dentro 25. A Boston non sono bastate le belle prestazioni di Jayson Tatum e Jaylen Brown, autori rispettivamente di 31 e 26 punti, e del rientrante Robert Williams, autore di 9 punti e 5 rimbalzi. Per Orlando è stata la quinta vittoria consecutiva, però rimane terzultima a Est. I Los Angeles Lakers di LeBron James, attardati a Ovest (sono al 12/o posto), si sono imposti (126-108) contro la squadra al terzo posto ad Ovest, i Denver Nuggets. Ma il loro successo è stato offuscato dall'infortunio al piede destro di Anthony Davis, che ha lasciato i suoi compagni di squadra a metà tempo. (ANSA).