Basket: Eurolega, Stella Rossa-EA7 Milano 67-71

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Finalmente Olimpia. L'EA7 Milano torna al successo in Eurolega dopo 56 giorni e 9 sconfitte, sbancando il parquet della Stella Rossa (71-67). L'avvio di Hall (11), la balistica di Baron (19, 5/10 da tre) e il testosterone di Davies (15, 7 assiste e 6 rimbalzi) sono la chiave di volta per la squadra di Messina che interrompe la striscia di 6 vittorie dei serbi e costringe il santone Ivanovic al primo stop dopo il suo arrivo in corsa a Belgrado. E' un finale thriller perché Milano conferma la tendenza di essere propensa al dramma, con dei momenti di incredibile stallo in attacco (appena 28 punti nella ripresa): con la gara in assoluto controllo (66-51 al 35'), la squadra di Messina non segna per 4' e incassa un 13-0, prima della tripla di Baron e dei due liberi di Mitrou-Long che certificano la vittoria.

E la reazione al risultato per Milano è un enorme sospiro di sollievo. "Potete ben immaginare quanto sia importante questa vittoria - evidenzia coach Messina -. I ragazzi sono stati molti bravi a resistere alla loro rimonta in questa atmosfera calda".

"Abbiamo fatto tutto quello che serviva - il commento di Davies -, ora speriamo di girare la nostra stagione". "Non vincevamo da un po' - spiega Baron -, sono molto felice per la squadra".

