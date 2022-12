Basket: Nba, Utah ferma la corsa di New Orleans

(ANSA) - LOS ANGELES, 14 DIC - Si è interrotta nello Utah la serie di sette vittorie consecutive di New Orleans, leader della Western Conference, battuta dai Jazz 121-100. Boston, leader a Est, ha invece reagito dopo due battute d'arresto superando i Lakers (122-118) dopo il supplementare. I New Orleans Pelicans sono stato raggiunti in testa dai Memphis Grizzlies, gli ultimi a batterli il 26 novembre prima della serie di vittorie consecutive.

La giovane star di New Orleans Zion Williamson, 22 anni, ha realizzto 26 punti. Utah Jazz, autore di una grande prova collettiva con sei giocatori con più di dieci punti, ha allargato il gap nel secondo e terzo quarto e si è riportato all'8/o posto nella conference. Houston, ultima in classifica, ha battuto i Phoenix Suns 111-97, condannadoli alla quinta sconfitta di fila.

Nella Eastern Conference, i Boston Celtics hanno strappato la vittoria in casa dei Lakers ai tempi supplementari. Non è bastatat la pazzesca rimonta degli Angeli, staccati fino a 20 punti in avvio di terzo quarto prima di spingere l'avversario all'overtime, grazie ad Anthony Davis (37 punti) e LeBron James (33 punti). I Milwaukee Bucks, campioni in carica e secondi dietro i Celtics nella Eastern Conference, hanno superato i campioni del 2021 Golden State Warriors, 128-111. Giannis Antetokounmpo è stato il capocannoniere dei Bucks con 30 punti.

Stephen Curry miglior realizzatore dei Warriors, ma con soli 20 punti. (ANSA).