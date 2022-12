Basket: Eurolega, EA7 Milano-Maccabi Tel Aviv 71-77

(ANSA) - MILANO, 13 DIC - Non finisce più l'incubo per l'Olimpia Milano: contro il Maccabi Tel Aviv (71-77) continua a correre il tassametro delle sconfitte, ora nove in fila (3-10 il record). Ed è un'altra ripresa mediocre a condannare l'EA7, come ad Atene settimana scorsa: avanti di 10 (57-47 al 27') subisce un incredibile parziale di 22-5 (62-69 al 36'). La rimonta con Melli (12) e Baron (18) resta corta (70-71) perché il Maccabi infila un nuovo break da 6-0 con Sorkin (14, con 6/6 da due) e Brown (20 e 8 assist). Emblema dei black-out dell'Olimpia i due canestri presi direttamente da rimessa laterale negli ultimi 5'.

E piove ancora qualche fischio.

Il Forum si conferma un campo stregato (sei ko su sei) anche contro chi non era ancora riuscito a vincere fuori casa. Messina intanto incassa l'attestato di fiducia della società, come dichiarato all'ANSA da Pantaleo Dell'Orco, presidente del club e braccio destro di Giorgio Armani: "L'Olimpia Milano va avanti con Ettore Messina. Senza se e senza ma. Siamo d'accordo anche per l'anno prossimo. Il suo sfogo è stato un semplice momento di scoramento ma da parte della proprietà c'è il massimo supporto".

(ANSA).