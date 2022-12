Basket: Nba; Fontecchio super,18 punti e schiacciata ko Warriors

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Smone Fontecchio suggella la sua miglior prestazione in carriera in NBA con la schiacciata in contropiede che regala la clamorosa vittoria in rimonta agli Utah Jazz sui Golden State Warriors. L'azzurro esce dalla panchina e segna 18 punti in meno di 20 minuti, facendosi trovare pronto sullo scarico di Malik Beasley per realizzare il canestro del sorpasso a 1.2 secondi dalla fine dopo un grande recupero difensivo di Nickeil Alexander-Walker, completando una rimonta da -4 a 13 secondi dalla fine Davanti agli occhi della delegazione della nazionale italiana arrivata da Orlando, l'azzurro è stato decisivo per la rocambolesca vittoria dei padroni di casa sui Golden State Warriors per 124 a 123. Dopo aver già segnato 16 punti in uscita dalla panchina meritandosi di rimanere in campo nel finale di gara, Fontecchio si è fatto trovare pronto nel momento decisivo, finalizzando una grande azione difensiva di Nickeil Alexander-Walker.

Prestazione maiuscola anche da parte di Paolo Banchero che segna 10 dei suoi 23 punti all'overtime e permette così a Orlando di interrompere la striscia di nove sconfitte in fila battendo dopo un tempo supplementare i Clippers: decisivo il 6/6 a cronometro fermo firmato dal rookie di passaporto italiano negli ultimi sette secondi di gara, permettendo ai Magic di ribaltare il 111-110 che stava premiando gli ospiti. Alla sirena è 5/13 dal campo, 5 rimbalzi, due assist e due recuperi per Banchero: 116-111 il risultato finale. (ANSA).