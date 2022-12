Basket: Nba; Davis da applausi, i Lakers non si fermano più

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Anthony Davis è il protagonista della notte Nba, realizzando 55 punti e sfiorando di 4 il massimo ottenuto in una carriera strepitosa. E' lui che contribuisce in modo assai concreto all'ottava vittoria dei Lakers nelle ultime 10 partite del campionato di basket più importante del mondo.

Vincono anche i Boston Celtics sul campo di Brooklyn, mentre Ja Morant è un trascinatore per Memphis, che riesce a piegare Detroit. Successo di Portland, che festeggia il ritorno in campo di Lillard; infine, una tripla doppia di Sabonis regala a Sacramento l'affermazione su Chicago.

Risultati: Brooklyn-Boston 92-103 Detroit-Memphis 112-122 New York-Cleveland 92-81 Washington-LA Lakers 119-130 Portland-Indiana 116-100 Sacramento-Chicago 110-101 San Antonio-Phoenix 95-133 New Orleans-Denver 121-106 (ANSA).