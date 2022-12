Basket: Nba; Boston vince ancora davanti principi William e Kate

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - Davanti a un pubblico d'eccezione, i Celtics conquistano la 14/a vittoria delle ultime 15 guidati dai 49 punti di Jayson Tatum - sbarazzandosi così di Miami. Risponde Milwaukee nella corsa a Est che batte in volata New York (37 di Antetokounmpo), mentre Cleveland ha vita facile contro Philadelphia. A Ovest Devin Booker segna 51 punti in tre quarti nel successo su Chicago, Denver passeggia contro Houston, i Lakers tornano a sorridere battendo Portland. Di seguito risultati e highlights delle 13 gare della notte.

Boston non arresta la sua corsa (134-121 il risultato finale) e in una serata reale in quel del Massachusetts - presenti a bordocampo il principe William e la principessa d'Inghilterra Kate - si gode uno straripante Tatum e si prende la 14^ vittoria nelle ultime 15, segnando il 55% dei tiri e chiudendo con 22/45 dall'arco. Una sentenza per Miami che manda sette dei nove giocatori in rotazione in doppia cifra, con 23 a testa per Max Strus e Bam Adebayo (ANSA).