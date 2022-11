Basket: in Nba vittorie per Celtics, Bucks e Cavaliers

(ANSA) - LOS ANGELES, 28 NOV - Celtics, Bucks e Cavaliers. I leader della Eastern Conference hanno vinto tutti, rimanendo ai primi tre posti: Boston su Washington (130-121), Milwaukee su Dallas (124 -115) e Cleveland su Detroit (102-94). A Boston i Celtics (16-4), sospinti da Jaylen Brown (autore di 36 punti), hanno centrato il terzo successo consecutivo. Altri sei giocatori hanno segnato più di dieci punti per la squadra finalista la scorsa stagione in Nba. A Milwaukee, i Bucks (14-5) hanno controllato i Mavericks, con la loro stella Giannis Antetokounmpo che ha segnato 30 punti e ottenuto 11 rimbalzi. Il suo compagno di squadra Grayson Allen, gli ha rubato la scena segnando 25 punti con un'incredibile percentuale di tiri: 8 su 10 da due e 7 su 8 da tre. Nelle file di Dallas, Luka Doncic, autore di 27 punti, non ha potuto impedire alla sua squadra di subire la quarta sconfitta consecutiva.

I Cleveland Cavaliers (13-7) sono andati a vincere sul terreno di Detroit. Ma hanno dovuto sudarsela. I compagni di squadra di Donovan Mitchell, capocannoniere della partita con 32 punti, erano sotto di tre punti all'inizio dell'ultimo quarto.

Da lì hanno ribaltato la partita, infliggendo poi un 29-16 ai Pistons.

I Memphis Grizzlies, terzi nella Western Conference, hanno soffiato la vittoria ai New York Knicks, battuti di quattro punti davanti al loro pubblico del Madison Square Garden (127-123). Ja Morant è stato uno dei principali artefici della vittoria di Memphis siglando una tripla doppia da 27 punti, 10 rimbalzi e 14 assist. I Golden State Warriors di Stephen Curry (25 punti, 11 rimbalzi e 8 assist) hanno superato i Minnesota Timberwolves 137-114 ottenendo la seconda vittoria esterna della stagione. Sempre a occidente, tra le squadre in testa alla classifica i Los Angeles Clippers (5/i) hanno battuto gli Indiana Pacers 114 a 100. In questo incontro l'interno dei Clippers, il croato Ivica Zubac, ha segnato 31 punti, ma soprattutto ha preso 29 rimbalzi, miglior prestazione stagionale. (ANSA).