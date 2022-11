Basket: emergenza Milano, Pangos fuori almeno due mesi

(ANSA) - MILANO, 26 NOV - Piove sul bagnato in casa Olimpia Milano, reduce da 6 sconfitte consecutive in Eurolega. Kevin Pangos ha riportato la lesione parziale del legamento crociato posteriore del ginocchio destro. "La rivalutazione - spiega il club - è prevista tra sei settimane" ma i tempi di recupero dovrebbero essere più lunghi, almeno due mesi prima di rivederlo in azione.

Milano, in questo modo, si trova cinque giocatori indisponibili ed è in piena emergenza: Shields tornerà tra un paio di mesi dopo una lesione al tendine, Datome - colpito da un virus - tra circa tre settimane, Tonut dovrebbe essere a disposizione intorno all'Immacolata dopo uno stiramento, mentre Baron, out da circa 20 giorni, potrebbe rientrare domani contro Treviso. Per l'Olimpia, complessivamente, si tratta del nono infortunio stagionale. (ANSA).