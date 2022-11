Basket: Nba, Chicago ferma a 9 vittorie la striscia di Boston

(ANSA) - LOS ANGELES, 22 NOV - I Chicago Bulls, aiutati da 28 punti di DeMar DeRozan, hanno interrotto la serie di nove vittorie consecutive dei Boston Celtics in NBA vincendo in casa (121-107), mentre i Warriors hanno perso pesantemente, alla decima sconfitta in questa stagione. Zach LaVine, fuori negli ultimi minuti della sconfitta dei Bulls contro Orlando (108-107) venerdì, ha segnato 22 punti. Nikola Vucevic ne ha aggiunti 12 e 13 rimbalzi per Chicago. Con 13 vittorie e quattro sconfitte, Boston detiene ancora il miglior record della NBA. Jayson Tatum ha segnato 28 punti, preso 11 rimbalzi e distribuito sette assist. L'altra stella dei Celtics, Jaylen Brown, ha aggiunto 25 punti e sette rimbalzi.

Senza le loro stelle, i Golden State Warriors hanno subito un altro pesante ko a New Orleans (128-83), solo 24 ore dopo aver ottenuto la prima vittoria in trasferta della stagione a Houston. Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson e Andrew Wiggins erano tutti assenti per infortuni vari. Kevon Looney è stato quindi l'unico vero titolare dei Warriors e i Pelicans, spinti dai 35 punti di Brandon Ingram, hanno sfruttato appieno la debolezza di Golden State, solo 11/i nella Eastern Conference.

A Milwaukee, Giannis Antetokounmpo ha segnato 37 punti portando i Bucks alla vittoria (119-111) sui Portland Trail Blazers, privi ;;della loro stella Damian Lillard a causa di un problema al polpaccio. Sul fronte Est Milwaukee è appena dietro Boston con 12 vittorie e quattro sconfitte. A Cleveland, Donovan Mitchell ha segnato 29 punti e Darius Garland ne ha aggiunti 26 nella vittoria dei Cavaliers sugli Atlanta Hawks (114-102). A Occidente i Clippers hanno siglato una buona prestazione casalinga superando il leader della conference, gli Utah Jazz (121-114), nonostante l'assenza di Paul George e di un discreto Kawhi Leonard (8 punti in 23 minuti). (ANSA).