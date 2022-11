Basket: Eurolega, EA7 Milano-Anadolu Efes 51-80

(ANSA) - MILANO, 22 NOV - Piovono fischi sull'Olimpia Milano, travolta in casa e contestata dal proprio pubblico. Nemmeno Luwawu-Cabarrot dà la scossa alla squadra. La prima del nuovo acquisto coincide con la quinta sconfitta consecutiva in Eurolega dell'Olimpia (51-80), la più pesante, questa volta contro i bi-campioni d'Europa dell'Efes, nella rivincita dei playoff della scorsa stagione. Solito copione, solita Olimpia: scadente al tiro (inizia 4/22, finisce 5/32) con scelte affrettate, morbida in difesa dove Clyburn (24) sembra tornato al suo antico splendore dopo i tanti infortuni. Una squadra in evidente confusione, con zero automatismi e poca autostima.

Dopo un primo tempo equilibrato (34-34), è il terzo quarto a scavare il parziale decisivo: 14-0 per i turchi che lasciano appena 7 punti in 10' agli avversari, impantanati nelle loro paure. Messina è una statua di sale in panchina, Milano un pugile suonato: Clyburn, Micic (12) e Pleiss (13) continuano a colpire duro e a metà quarto periodo una parte del pubblico comincia sfollare il Forum. Alla sirena una bordata di fischi.

Un dato su tutti: nella ripresa il solo Clyburn ha segnato 19 punti, Milano appena 17. (ANSA).