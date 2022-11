Basket: Nba; Miami ferma Phoenix, Boston 7 vittorie di fila

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - La giocata difensiva di Jimmy Butler su Devin Booker nell'ultimo possesso di partita regala a Miami il successo contro Phoenix, mentre il trio Tatum-Brown-Smart guida i Celtics alla 7/a vittoria consecutiva, i Milwaukee Bucks ritrovano Giannis Antetokounmpo (27 punti) ma contro Atlanta incassano il terzo ko nelle ultime quattro gare (106-121).

Orlando senza l'infortunato Paolo Banchero perde anche contro Charlotte, Toronto vince a Detroit, tutto facile per i Clippers contro Houston, Golden State passeggia contro San Antonio (36 punti per Poole).

Per una volta grandissima difesa ha battuto grande attacco: Miami si prende la vittoria (113-112) contro Phoenix grazie alla super stoppata di Jimmy Butler (5/12 al tiro, 16 punti, 13 rimbalzi e 7 assist) su Devin Booker (25 punti e 8 rimbalzi) sul possesso finale e decisivo della sfida, in cui nel giro di una manciata di secondi i Suns sbagliano tre potenziali conclusioni che potevano valere il pareggio. Alla sirena finale sono 21 i punti di Duane Washington, chiamato insieme a Payne a fare le veci dell'infortunato Chris Paul.

E Boston si conferma una delle squadre più in forma in Nba: settima vittoria di fila (126-122) conquistata in volata dopo essere stata sotto anche di 15 lunghezze nel terzo quarto e piazzando il 37-26 di parziale nell'ultima frazione. Merito di un Marcus Smart da 22 punti (20 dei quali arrivati dopo l'intervallo lungo), dei 27 e 10 rimbalzi di Jayson Tatum, dei 26 con 11/21 al tiro di Jaylen Brown - oltre ai 10 punti di un cruciale Payton Pritchard, uno dei giocatori che guidano la rimonta Celtics a un quarto d'ora dalla fine. (ANSA).