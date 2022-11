Basket: domani Georgia-Italia,Pozzecco 'basilare lavoro in area'

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "L'obiettivo è riuscire a fermare l'energia dei loro giocatori migliori, su tutti Shengelia, Shermadini e McFadden. Vista la nostra taglia sarà fondamentale fare un buon lavoro tattico sotto canestro". Così il ct della nazionale di basket, Gianmarco Pozzecco, alla vigilia della partita con la Georgia a Tbilisi, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2023.

Il match sarà decisivo per la classifica del gruppo L, che vede la Spagna davanti agli azzurri e alla Georgia e in caso di vittoria l'Italia sarebbe matematicamente qualificata, ma Pozzecco non insiste solo sull'obiettivo risultato: "Voglio che i miei ragazzi giochino divertendosi e mettendo come sempre passione in quel che fanno", ha sottolineato il tecnico. (ANSA).