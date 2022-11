Basket: Qualificazioni mondiali; Italia-Spagna 84-88

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Italia-Spagna 84-88 dopo un tempo supplementare (70-70 dopo i tempi regolamentari) in un match delle qualificazioni ai Mondiali di basket del prossimo anno, giocato alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Per coach Scariolo, che guida la Spagna campione del mondo in carica, è la seconda vittoria in tre confronti con la nazionale italiana.

Fra i diecimila spettatori presenti nell'impianto pesarese c'erano il ministro dello Sport Andrea Abodi, il presidente del Coni Giovanni Malagò, il pluricampione del mondo Valentino Rossi e il suo 'erede' Pecco Bagnaia, e l'olimpionico del salto in alto Gianmarco Tamberi. (ANSA).