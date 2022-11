Basket: Nba, Milwaukee perde l'imbattibilità ad Atlanta

(ANSA) - LOS ANGELES, 08 NOV - Milwaukee è caduta pesantemente per la prima volta in stagione, a casa degli Atlanta Hawks (117-98), colpita in particolare dai 24 punti segnati dal rookie A.J Griffin. Era l'ultima squadra imbattuta in questa stagione nella NBA, dopo aver vinto le prime nove partite. La guardia titolare di Atlanta, Dejounte Murray, ha concluso come miglior marcatore della sua squadra con 25 punti.

Tornato dopo un leggero infortunio al ginocchio, Antetokounmpo, nonostante i suoi 25 punti, non ha avuto la solita prestazione e l'assenza di Khris Middleton, fuori da diverse settimane, per la prima volta è stata molto sentita.

Golden State ha chiuso una serie di cinque sconfitte consecutive vincendo contro Sacramento (116-113), grazie ad un ultimo quarto dominato da Stephen Curry. Il playmaker dei Warriors ha segnato 17 dei suoi 47 punti solo in coda al match.

A Philadelphia, Joel Embiid ha realizzato 16 tiri liberi su 16 e ha segnato 33 punti per consentire ai Sixers di dominare i Phoenix Suns (100-88). Luka Doncic ha segnato 36 punti con Dallas per superare Brooklyn Nets di Kevin Durant (96-94). E' stata la nona partita consecutiva in cui lo sloveno ha segnato più di 30 punti. Da segnalare due vittorie in trasferta. Quella dei Boston Celtics a Memphis (109-106), merito soprattutto dei 39 punti di Jayson Tatum. E quella di Portland contro i Miami Heat (110-107) grazie a un tiro da tre punti sulla sirena di Josh Hart. (ANSA).