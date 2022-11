Nba: 'Utah senza freni, ok anche Memphis e Toronto'

Gli Utah Jazz non si fermano più e vincono anche sul campo dei Los Angeles Clippers, salendo così al secondo posto nella classifica della Western Conference del campionato Nba di basket. Toronto riabbraccia un Fred VanVleet in gran forma, che regala alla propria squadra 30 punti e ben 11 assist, trascinandola al successo casalingo su Chicago. Memphis riesce a imporsi misura - soffrendo non poco - su Washington e non pesa nel verdetto finale del match l'assenza di Bradley Beal. Infine, Cleveland conquista l'ottava vittoria consecutiva, andando a espugnare il parquet di Los Angeles, sponda Lakers.

Risultati: LA Clippers-Utah 102-110 Toronto-Chicago 113-104 Memphis-Washington 103-97 LA Lakers-Cleveland 100-114