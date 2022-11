Basket: Nba; Durant è super, Brooklyn torna a vincere

(ANSA) - WASHINGTON, 05 NOV - Alle prese con lo spinoso caso Irving, l'ennesimo provocato da questo discusso giocatore ora alle prese con accuse di antisemitismo, i Brooklyn Nets hanno reagito ieri notte con una brillante prestazione e la vittoria per 128-86 a Washington contro i Wizards. Milwaukee e Cleveland, invece, non hanno avuto problemi contro Minnesota e Detroit, continuando il loro brillante cammino in questo inizio di stagione Nba.

A dare la vittoria ai Nets è stato soprattutto Kevin Durant, che ha sfiorato la tripla doppia con 28 punti, 11 assist e 9 rimbalzi), e, anche se l'attuale record della franchigia rimane deludente, questa terza vittoria in nove partite ha reso felice il proprietario Joe Tsai che ha twittato così: "Assicuriamoci di riportare la gioia nel basket". "Così vogliamo giocare per andare avanti", le parole invece di Durant, che in campo ha trovato un partner efficace nel centro Nic Claxton (18 punti), per infliggere ai Wizards la maggiore sconfitta casalinga della loro storia (-42).

Negli altri incontri di ieri notte si è confermato il trend positivo, in Eastern Conference, di Milwaukee e di Cleveland. A Minneapolis, i Bucks hanno esteso la loro striscia di imbattibilità a otto partite, un record per la franchigia del Wisconsin, vincendo 115-102. Contro i Wolves del francese Rudy Gobert, il greco Giannis Antetokounmpo ha ottenuto la 3 0/a tripla doppia della sua carriera in Nba (26 punti, 14 rimbalzi e 11 assist). Bene anche i Cavs (7 vittorie e una sola sconfitta) che con 23 punti del loro pivot Jarrett Allen non hanno lasciato scampo ai Pistons, sconfitti 112-88 a Detroit.

Nella Western Conference, Golden State, campione in carica, continua la propria 'via crucis' con la settima sconfitta in 10 partite, questa volta a New Orleans. Coach Steve Kerr ha provato un'ampia rotazione del roster ma non ha funzionato e i Pelicans hanno vinto 114-105. I Lakers, condizionati da una difesa che ha concesso 75 punti nel primo periodo, hanno perso contro gli Utah Jazz 130-116, con LeBron james comunque in doppia con 17 punti e 11 rimbalzi nonostante i problemi a un piede. A Dallas, Luka Doncic ha continuato il suo recital segnando 30 punti per i Mavericks che hanno battuto i Toronto Raptors per 111-110.

