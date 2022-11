Basket: Pozzecco convoca 18 giocatori per Spagna e Georgia

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - La lunga rincorsa al Mondiale 2023 sta per volgere al termine. Tra gli Azzurri e la qualificazione al torneo iridato ci sono quattro sfide con alto coefficiente di difficoltà. Si comincia venerdì 11 novembre a Pesaro contro i Campioni del Mondo e d'Europa in carica della Spagna. Lunedì 14 novembre l'ostica trasferta a Tbilisi per affrontare i padroni di casa della Georgia.

Per provare a fare bottino pieno in entrambe le gare e staccare così il pass prima delle ultime due gare nel febbraio 2023, il ct Gianmarco Pozzecco ha convocato 18 giocatori per il raduno che inizierà a Pesaro lunedì. Gli atleti Niccolò Mannion, Paul Biligha, Stefano Tonut, Giampaolo Ricci, Tommaso Baldasso e Alessandro Pajola si aggregheranno alla squadra il 10 novembre.

Non convocato Nicolò Melli. "D'intesa con il CT - ha detto Melli - abbiamo deciso che non prenderò parte al raduno in vista delle gare contro Spagna e Georgia. La Nazionale rimane una mia priorità e tornerò a disposizione nel 2023. Nel frattempo faccio ai miei compagni un grande in bocca al lupo. L'obiettivo è qualificarci al Mondiale il prima possibile e proseguire il nostro percorso di crescita".

I convocati: Marco Spissu (Umana Reyer Venezia); Niccolò Mannion (Segafredo Virtus Bologna); Paul Biligha (EA7 Emporio Armani Milano); Stefano Tonut (EA7 Emporio Armani Milano); Diego Flaccadori (Dolomiti Energia Trentino); Amedeo Tessitori (Umana Reyer Venezia); Giampaolo Ricci (EA7 Emporio Armani Milano); Matteo Spagnolo (Dolomiti Energia Trentino); Riccardo Moraschini (Umana Reyer Venezia); Tommaso Baldasso (EA7 Emporio Armani Milano); Guglielmo Caruso (Openjobmetis Varese); Michele Vitali (Unahotels Reggio Emilia); Mouhamet Rassoul Diouf (Unahotels Reggio Emilia); Luca Severini (Bertram Yachts Derthona Tortona) Nicola Akele (Germani Brescia); Tomas Woldetensae (Openjobmetis Varese); Alessandro Pajola (Segafredo Virtus Bologna); John Petrucelli (Germani Brescia). (ANSA).