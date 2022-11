Nba: Brooklyn esonera il coach Steve Nash

Si dividono le strade dei Brooklyn Nets e coach Steve Nash, ex playmaker canadese dei Phoenix Suns e dei LA Lakers, oltre che grande amico di Alessandro Del Piero. La franchigia della Grande Mela ha infatti deciso di esonerare il tecnico a causa dei deluidenti risultati d'inizio stagione (2 vittorie e 5 sconfitte in 7 partite). "Per me è stata una decisione immensamente difficile - il commento del gm dei Nets, Sean Marks -. Ma ci abbiamo riflettuto a lungo e siamo giunti alla conclusione che un cambiamento era necessario".