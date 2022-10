Basket: Nba; Banchero ne fa 21 e vince prima volta con Orlando

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Altra partita sontuosa di Paolo Banchero che si prende la sesta in fila da più 20 punti per proseguire la sua striscia da record come esordiente e soprattutto riuscendo a vincere la sua prima gara in carriera in Nba con gli Orlando Magic: 21 punti, 12 rimbalzi, 7 assist, 8/14 al tiro, 2/4 dall'arco. Il tutto in 27 minuti, mostrando capacità di incidere, controllo su entrambi i lati del campo e leadership all'interno di un quintetto con 4 giocatori in doppia cifra che si sbarazza per 113-93 di Charlotte.

Senza Davis e con Westbrook dalla panchina, i Los Angeles Lakers perdono (111-102) anche a Minneapolis, mentre continua la corsa imbattuta (4-0) di Milwaukee. Serata da record per la coppia Mitchell-LeVert a Cleveland (battuti i Celtics) e per DeMar DeRozan a San Antonio (ma con i suoi Bulls ko). Un super Tyrese Maxey trascina Philadelphia a Toronto. (ANSA).