Basket: Eurolega; Barcellona-EA7 Milano 74-56

(ANSA) - MILANO, 28 OTT - Crolla l'EA7 Milano (3-2) a Barcellona (3-2). L'Olimpia dura poco più di un quarto (21-21), sfruttando una clamorosa prova dell'ex Brandon Davies (segna 10 dei primi 12 punti, 18 complessivi), ma poi viene travolta 74-56, dominata in area (40-30 a rimbalzo, 12 offensivi) e stritolata in attacco dalla fisicità della difesa catalana. Non basta l'assenza di Shields (fuori almeno due mesi) per spiegare la brutta serata di Milano che per la quinta volta su cinque partite in Eurolega si trova in doppia cifra di svantaggio nel primo tempo, un trend preoccupante: nelle altre tre trasferte Milano era riuscita a rimontare e vincere, a Barcellona invece la gara si trasforma in una mattanza, con volti scuri e una evidente frustrazione collettiva. Un dato parlo chiaro: nei due quarti centrali l'EA7 segna appena 20 punti in 20' e il Barcellona dilaga anche sul +23. Il trio Pangos-Hall-Datome tira 4/24 per una delle peggiori prove statistiche dell'Olimpia, 11 dei 12 giocatori del Barcellona (tutti tranne Da Silva) segnano almeno un punto. (ANSA).