Credito sportivo: accordo con Fip per sviluppo impianti basket

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - L'Istituto per il credito sportivo (Ics) e la Federazione italiana pallacanestro (Fpi) hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per favorire, attraverso prodotti finanziari e servizi erogati dall'istituto in favore della federazione e delle associazioni e società affiliate, la crescita quantitativa e qualitativa delle infrastrutture sportive.

Elementi centrali dell'accordo, siglato dai presidenti dell'Ics, Andrea Abodi, e di federbasket, Giovanni Petrucci, sono i prodotti 'Top of The Sport', dedicato alle federazioni, e "Mutuo light 2.0 - Fsn", per le associazioni e le società affiliate. Al portafoglio delle opportunità l'Istituto ha aggiunto anche il finanziamento di crediti fiscali, il factoring e l'advisory per lo sviluppo di progetti infrastrutturali. La federazione potrà contrarre un finanziamento a 20 anni a tasso zero per un importo massimo di sei milioni per investimenti sui centri federali e l'acquisto di attrezzature sportive. Le società grazie ai finanziamenti fino a 60mila euro potranno acquistare attrezzature sportive o intervenire su impianti.

"L'accordo formalizza la volontà di costruire insieme alla Fip un'agenda operativa articolata e strutturata, alla quale poter dare immediata ed efficace attuazione - ha detto Abodi -.

Ringrazio Petrucci per la fiducia riposta nell'Istituto che metterà a disposizione del sistema federale tutto il suo supporto con strumenti finanziari e servizi di advisory, per sostenere la crescita del movimento, anche attraverso il miglioramento delle infrastrutture dedicate".

"L'Istituto è la storia dello sport italiano. Sono contento di aver sottoscritto questo protocollo perché convinto che possa essere di forte aiuto alle nostre società in un momento così delicato - le parole di Petrucci -. Ringrazio Abodi, che conosco e stimo da molti anni, per il prezioso lavoro che sta svolgendo a capo dell'Ics". (ANSA).