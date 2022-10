Basket: Nba; Milwaukee ok all'esordio, Lakers perdono derby

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Milwaukee batte 90-88 in volata Philadelphia nella notte italiana targata Nba, trascinata da un Giannis Antetokounmpo quasi in tripla doppia (21 punti, 13 rimbalzi e 8 assist) e abile ad approfittare del passaggio a vuoto di Joel Embiid che non fa mai canestro nel secondo tempo.

I Los Angeles Lakers combattono, restano aggrappati al match, ma perdono 97-103 nel finale contro i Clippers di un Kawhi Leonard che torna in campo (partendo dalla panchina) per 21 minuti, raccogliendo 14 punti e 7 rimbalzi (ANSA).