Basket: Eurolega, Bayern Monaco-EA7 Milano 81-83

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Settimana perfetta in Eurolega per l'EA7 Milano che, dopo aver conquistato il campo del Partizan a Belgrado, passa anche a Monaco 83-81 contro il Bayern di Trinchieri con l'ennesimo finale thriller di stagione: la tripla di Baron a 21'' regala il sorpasso alla squadra di Ettore Messina che deve ringraziare il clamoroso 0/2 ai liberi a 3'' dalla sirena e sul -1 di un tiratore affidabile come Weiler-Babb. "Gli errori capitano - il commento del coach di Milano -. Noi abbiamo segnato i tiri importanti, Melli ci ha trascinato. L'infortunio di Shields ci preoccupa molto". Il danese infatti esce dopo pochi minuti per un trauma distorsivo al piede sinistro che non lascia presagire nulla di buono.

Ma Milano, sotto anche di 14 (26-40), riesce a completare la seconda rimonta in 48 ore, soprattutto grazie a Melli (17 punti con 5/6 dal campo, 6 rimbalzi, 3 recuperi, 3 assist e 29 di valutazione). "Anche in questa occasione - evidenzia l'ala azzurra - abbiamo mostrato un gran carattere. Il carattere è una caratteristica che un gruppo ha o non ha. Chiaro, siamo a inizio stagione: dobbiamo migliorare in molti aspetti".

Positive anche le prove di Davies (14), Pangos (13 + 11 assist) e Hines (10 + 9 rimbalzi). Sforzo vano di Winston (20) per il Bayern, ancora a secco di vittorie. (ANSA).