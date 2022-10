Basket: a Sandro Gamba il premio 'Nico Messina'

(ANSA) - POTENZA, 20 OTT - E' stato assegnato a Sandro Gamba (ct della nazionale italiana di basket maschile campione d'Europa a Nantes 1983) il premio "Nico Messina", dedicato al tecnico che scoprì Dino Meneghin. La cerimonia di premiazione è fissata per lunedì prossimo, 24 ottobre, al teatro Stabile di Potenza, città dove nel 1922 nacque Messina.

Il tecnico, morto a Genova nel 2005, a cavallo degli anni Sessanta e Settanta fu protagonista sulla panchina della mitica Ignis Varese. Nelle prime tre edizioni del "Messina" - promosso dal Comitato regionale della Basilicata della Fip (Federazione italiana pallacanestro) - erano stati premiati gli allenatori Boscia Tanjevic (2018), Carlo Recalcati (2019) e Valerio Bianchini (2021).

In serata, in una conferenza stampa, il presidente della Federbasket lucana, Giovanni Lamorte, e il presidente regionale del Comitato nazionale allenatori, Gianfranco Pace, hanno illustrato i dettagli del premio: alla cerimonia del 24 ottobre, alla quale Gamba interverrà in videoconferenza, è prevista la partecipazione di Charlie Caglieris, playmaker azzurro agli Europei del 1983. (ANSA).