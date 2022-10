Nba: Curry,tutti facciano loro parte per riportare a casa Griner

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Vogliamo continuare a utilizzare la nostra piattaforma e l'opportunità di gridare in favore di un membro molto speciale della comunità del basket. Oggi è il compleanno di Brittney Griner, ha 32 anni". Nel corso della cerimonia di premiazione con l'anello del titolo Nba, Stephen Curry ha preso il microfono in mezzo al campo di Golden State per fare un appassionato appello a sostegno di Brittney Griner, la stella della Wnba che ha trascorso il suo 32esimo compleanno in una prigione russa.

"Vogliamo continuare a far conoscere il suo nome e preghiamo - ha detto Curry rivolto al pubblico nel corso della serata di apertura della Nba 2022-23, prima che i campioni in carica ospitassero LeBron James e i Los Angeles Lakers - sono passati 243 giorni da quando è stata incarcerata ingiustamente in Russia. Speriamo che torni presto a casa, che tutti facciano la loro parte per riportarla a casa".

La Griner è in attesa di un'udienza in Russia a fine mese per il suo ricorso contro una condanna a nove anni di reclusione per possesso di droga. È stata condannata il 4 agosto dopo che la polizia russa ha affermato di aver trovato contenitori di vaporizzatori con olio di cannabis nel suo bagaglio all'aeroporto Sheremetyevo di Mosca. I suoi avvocati difensori hanno detto che le era stata prescritta la cannabis per il dolore. La star della WNBA ha detto di averle imballate inavvertitamente e di non avere intenzioni criminali. (ANSA).